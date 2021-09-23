Kansersiz Yaşam Derneği’nin ’YaşaTır’ı Eskişehir’de

Eskişehir Valilik Meydan’ında kurulan Kansersiz Yaşam Derneği’nin ‘YaşaTır’ı vatandaşları bilgilendiriliyor.

Kanser hastalarına bir umut olmak amacıyla yola çıkan mobil eğitim tırı kanser hastalarına farklı şehirlerde kan bağışı ve kök hücre donörlük konusunda vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Dernekten yapılan açıklamada; ’Çukur’da Umut Var - Yaşatır’ kampanyasının üçüncü yılında olduğu belirtilerek, "’YaşaTır’ adlı tır, kan ve kök hücre bağışı için pandemiden dolayı ara verdiği yolcuğuna devam ediyor. Kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için yürütülen sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında yola çıkacak olan tır Eylül ayı boyunca Türkiye’nin birçok ilini ziyaret edecek" denildi.