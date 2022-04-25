Kanser yüzünden kaybettiği dişlerine yeniden kavuştu

Kemoterapi sonrası dişleri kullanılmaz hale gelen İdris Mahamoud Abdıllahi, Eskişehir Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği’nde gördüğü tedaviyle dişlerine yeniden kavuştu.

Eskişehir Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği, sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından hasta kabulüne devam ediyor. Afrika’dan İdris Mahamoud Abdıllahi isimli hasta, yıllardır korktuğu için yaptıramadığı dişleri için Fizyomer Denta’yı tercih etti. Fizyomer Özel Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Fizyomer Denta Diş Sağlığı Kliniği’ne başvuran hastanın klinikte 4 gün süren başarılı bir tedavi ile sağlığına kavuşmaya başladığını belirterek şu anda geçici protezleri kullandığını, tedavisine 6 ay sonra 6 günlük bir programla yeniden devam edileceğini kaydetti.

"Dişleri kullanılmaz haldeydi"

Kanser tedavisi sonrası hastanın bütün dişlerinin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Diş Hekimi Emine Alev Çakmakçı Abacı, “Hastamız daha öncesinde geçirdiği kanser tedavisi nedeniyle aldığı kemoterapi etkisiyle tüm dişlerini kaybetmiş. Dişler ağızda mevcuttu ancak kullanılamaz bir haldeydi. 2017’de kemoterapi tedavisi bitmiş ancak cesaret edip bir türlü diş tedavisine başlayamamış. 32 dişin 32’si de bir kısmı kök olmak üzere ağızda duruyordu ve doku kaybı mevcuttu. Tüm dişler 4 gün içerisinde lokal anestezi desteğiyle ağızdan temizlendi. Alt bölgenin 2 sağ ve 2 sol kısmına implantları yapıldı. Üst doku kısmı çok harap olduğu ve hala enfekte alanlar bulunduğu için implanta uygunluğunun beklenerek yapılmasına karar verildi. 6 ay sonra üst damağa implant uygulaması yapılacak ve hasta kalıcı protezine kavuşacak Şu anda alt kısımdaki tedavisi sonrasında hastamız ülkesine yolcu edildi” dedi.

Tedavi sonrasında protez dişleri takılan İdris Mahamoud Abdıllahi ise uzun bir süreden sonra ilk kez gülebildiğini ifade etti. Tedavi süresince hastane personelinin ve doktorların kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun kaldığını belirten Abdıllahi, tüm Fizyomer ekibine teşekkür ettiğini söyledi.