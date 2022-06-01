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Kanlıkavak Parkı’nda ilginç polen örtüsü

Eskişehir’in Kanlıkavak Parkı’nda rüzgârla taşınan polenler zemini beyaz örtüyle kapladı.

ESKİŞEHİR 01.06.2022, 13:07
Kanlıkavak Parkı’nda ilginç polen örtüsü

Eskişehir’in Kanlıkavak Parkı’nda rüzgârla taşınan polenler zemini beyaz örtüyle kapladı.

Eskişehir’de rüzgârın etkisiyle taşınan polenler, kentin meşhur parklarından Kanlıkavak Parkı’ndaki kaldırımların ve çiçeklerin üzerini örttü. Görüntüsüyle adeta pamuk tarlasını andıran polen örtüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Parkın zeminindeki beyaz örtü görenlerin dikkatini çekti.

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