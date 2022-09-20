Kanal tabanındaki yosunlar tepki çekti

Eskişehir’de sulama kanalının tabanında yer alan yoğun yosun birikintisi dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’nden geçen sulama kanalının suyu henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte kanalın tabanında yer alan birikintiler de ortaya çıktı. Özellikle sulama kanalının tabanında yoğunlukla bulunan yosunlar dikkat çekti. Ayrıca araç lastiği başta olmak üzere çeşitli atıkların da yer aldığı görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yosunla birlikte kötü koku da yayıldığını belirterek gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini dile getirdi.