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Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde iki kamyondan mazot ve akü çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

ESKİŞEHİR 14.06.2022, 13:21
Kamyonların mazot ve akülerini çaldılar

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde iki kamyondan mazot ve akü çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veye kişiler, Köprübaşı Mahallesi’nde Gürhan Sağlam’a ait park halindeki iki kamyonun deposundaki mazotu ve aküleri çaldı. Araçlarından hırsızlık olayının gerçekleştiğini gören Sağlam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, ilçe halkı son zamanlarda benzer hırsızlık olaylarının arttığı belirtiler.

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