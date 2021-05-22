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Kamyonetler çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR 22.05.2021, 11:41
Kamyonetler çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli ve Bardakçı mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Bardakçı mahallesine gitmekte olan M.M. idaresindeki 42 YB 680 plakalı kamyonet, iddialara göre aşırı hızdan dolayı aracının direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine karşı yönden gelen C.Y.’nin kullandığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 DG 680 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada iki kamyonetin sürücü de yaralandı. C.Y. ve M.M. isimli yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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