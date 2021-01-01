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Kamu çalışanlarına moral ziyareti
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte yılbaşı gecesi görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
ESKİŞEHİR 01.01.2021, 15:27
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte yılbaşı gecesi görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
Yeni yıla girerken kenttin huzur ve güven ortamını sağlayan kamu çalışanlarına iyi seneler dileyen Başkan Ataç ve Milletvekili Süllü; Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkez Amirliği, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 112 Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi, Tepebaşı Belediye Zabıtası, Atatürk Bulvarı ve Batıkent Kavşağı’ndaki polis kontrol noktasında görev yapan kamu çalışanlarına kolaylıklar diledi.Başkan Ataç ve Süllü, emekleri için tüm çalışanlara teşekkür etti. Yılbaşı gecesi karşılarında Başkan Ataç’ı ve Milletvekili Süllü’yü gören çalışanlar ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
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