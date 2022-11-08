Kamerun Ortaöğretim Bakanı Lyonga ve heyeti Anadolu Üniversitesi’nde

İstanbul’da düzenlenen Eğitim Zirvesi dolayısıyla ülkemizde bulunan Kamerun Ortaöğretim Bakanı Pauline Nalova Lyonga ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Ali Resül Usul ile bir araya gelen Kamerun heyeti Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve bu alandaki uluslararası faaliyetleri ve girişimleri hakkında bilgi aldı. Heyetle bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Bakan Pauline Nalova Lyonga’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek Anadolu Üniversitesine gösterdiği ilgi ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kamerun heyeti, daha sonra Açıköğretim Sistemi Öğrenme Teknolojileri ve Ar-Ge Birimi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Video Yapım ve Yayın Birimi Stüdyosu’nu ve Test Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek açık ve uzaktan öğretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu. Açıköğretim Fakültesini de ziyaret eden heyet son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya’dan Açıköğretim Sisteminin güncel çalışma ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Pauline Nalova Lyonga, “Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim alanında dünyanın en köklü eğitim kurumlarından biri. Bugün Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve hocalarımız ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Rektör Erdal ve Anadolu Üniversitesine ev sahipliği için teşekkür ediyorum.” dedi.