Kalp krizi sebebiyle vefat eden polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Eskişehir’de geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat eden 30 yıllık polis memuru, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir’de 30 yıldır Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Necdet Bayrorul, Büyükdere tramvay durağında beklerken kalp krizi sebebiyle fenalaştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Bayrorul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan 54 yaşındaki Necdet Bayrorul, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Mahallesi’ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene, polis memurunun eşi Nesrin, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, 27’nci dönem Eskişehir milletvekili Harun Karacan ve çok sayıda vatandaş katıldı.