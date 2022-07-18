Kaliteli boya ve cila ayakkabının ömrünü uzatır

Deliklitaş Mahallesi Ayakkabıcılar Sokağı’nda 30 yıldır seyyar ayakkabıcılık yapan Turan Kavak,

yaptığı için önemine dikkat çekerek, "Kaliteli boya ve cila ayakkabı ömrünü uzatır” diye anlattı.

Tecrübeli esnaf, ayakkabı bakımının önemi hakkında konuştu. Ayakkabılara, sağlıklı ve uzun kullanım için iyi bakmak gerektiğini anlatan Turan Kavak, bunun kişinin görünüşü direkt etkilediğine değindi. Kaliteli boya ile boyanan ayakkabının ömrünün de uzayacağını belirten Kavak, “Hayat pahalılığından ötürü işlerimiz durgun. İnşallah ilerde iyi olacak. Yeni ayakkabı almaktansa ayakkabı tamiri ve boyası daha cazip geliyor insanlara. Kaliteli boya ve cila ise ayakkabı ömrünü uzatır. Hazır ve ucuza satılan boyalar ayakkabıları deyim yerindeyse öldürür. Vatandaşlara tavsiyemiz ayakkabılarını biz gibi işin ehli esnaflara boyatsınlar. Ayakkabı boyamamız 20 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıkıyor kalitesine göre” diye konuşarak bilgi aktardı.