Kaleminden çıkan senaryolar ödüle aday gösterildi

’Eskisinden Daha Güzel’ adlı senaryo ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 19. Geleceğin Sineması Yarışması’nda finalistlerin arasına seçilen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Erdem Sönmez, “Biz sinema öğrencilerinin hayali bu tarz yarışmalarda destek görmektir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından desteklenen 19. Geleceğin Sineması Yarışması’nda, destek almaya hak kazanan 10 genç sinemacı adayı belli oldu. Aralarında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi de bulunan Erdem Sönmez, “Eskisinden Daha Kirli” adlı eseri ile adını finalist isimlerin arasına sokmayı başardı. Daha öncesinde de ilk defa senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film olan Baştan Say ile Adana’da düzenlenen 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde finale kalan Sönmez, “Bu tarz film festivallerinde ödül kazanmak, biz sinema bölümü öğrencilerinin hayalidir” şeklinde konuştu.

“Sinema öğrencileri, bu tarz yarışmalar sayesinde emeklerinin karşılığını alabiliyorlar”

Senaryosunu kaleme aldığı Eskisinden Daha Kirli adlı eserin senaristi Sönmez, Geleceğinin Sineması Yarışması’ndaki finalistlerin arasına seçilmekten dolayı duygu ve düşünlerini şu sözlerle belirtti:

“Yer edinmesi zor olan sinema sektöründe, TURSAK Vakfı’nın desteğini almak beni hayli memnun etti. İstanbul harici şehirlerde eğitim gören biz sinema öğrencilerinin, sektörde yer edinebilmeleri ve yeteneklerini sergileyebilmeleri, böyle yarışmalar sayesinde daha kolay oluyor. Sanat ve sinema adına bu tarz etkinliklerin daha da artmasını ve yapılan kısa filmlerin bu şekilde desteklenmesini temenni ediyorum.”