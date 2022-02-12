Kaldırımlar işgal altında olunca

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin birçok cadde ve sokağındaki kaldırımların çeşitli malzemeler, reklam tabelaları ve araçlarla adeta işgal edilmesi vatandaşları yolda yürümek zorunda bırakıyor.

İşgal edilen kaldırımlardan yürüyemeyen vatandaşlar, araçların sıklıkla geçtiği yolu kullanarak hem kendilerini tehlikeye atıyor, hem ulaşım aksıyor. Kaldırımların büyük bölümü gerek teşhir ve gerekse depolama alanı olarak kullanılıyor, çeşitli reklam tabelaları ile kısmen kapatılıyor. Bazı işyerlerinin kapısının önünde bulunan ve kısa sürede yük indirme, bindirme yeri olarak belirlenen bölgeler çoğu zaman gün boyu araçların park alanı olarak kullanılıyor. Uyarı levhalarına rağmen gün boyu araçlar tarafından kapatılan yol kenarlarından cepler, amacı dışında kullanılıyor. Bazı sokak başlarında ise ulaşımı kısmen aksatacak araç parkları gün boyu devam ediyor. Sokak aralarındaki bazı otoparklar kaldırımı işgal edecek şekilde arabaları koyunca yayalar da mecburen yoldan yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşların yaya ulaşımını sağlamak için yapılan kaldırımların tamamen veya kısmen işgali sorunu çözüm bekliyor.