Kaldırımlar bitti artık yollara park ediyorlar

Eskişehir’de yapılan tüm uyarı ve yasaklara rağmen, trafiğin az olduğu ara sokaklardaki yollara park edilen araç sorununun önüne geçilemiyor.

Kentin birçok noktasındaki cadde ve sokak kaldırımlarına park edilen araçlar, sokakları adeta otoparka çeviriyor. Önlemlerin yoğun olduğu ve kaldırımlarda lobutların yer aldığı sokakları kullanan duyarsız sürücüler ise araçlarını yolun ortasına park ediyor. İstiklal Mahallesi Göktay Sokak’ta yolun ortasına bırakılan üç araç, görenlere pes dedirtti. Araç geçişinin tek taraftan sağlandığı sokakta, sürücülerin bu kuraldan faydalanarak araçlarını yolun ortasına park etmesi esnaftan da tepki topladı. Yürümek için sokağı kullanmak isteyen vatandaşlar ise sürücülerin artık kaldırımlara park edemeyince araçları yollara bırakmaya başladıklarını ifade etti. Çevrede yaşayan vatandaşlar, aynı sokakta günün her saatinde araç parklarının yapıldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.