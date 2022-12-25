Kaldırımda yayalara geçit yok

Eskişehir’de kaldırımlara sıralı halde park eden scooterlar, motosikletler ve bazı işletmelerin kaldırımlara eşya koyması yaya ulaşımını oldukça zorlaştırıyor.

Genellikle şehir içi ulaşımda tercih edilen elektrikli scooterlar, Eskişehir kent merkezinin birçok noktasında kullanılıyor. Ulaşımı kolaylaştırmak için kullanılan scooterlar, sorumsuz kullanıcılar tarafından kaldırımlara gelişigüzel bırakılınca yaya ulaşımını engelliyor. Kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere düzensiz halde bırakılan scooterlar, kaldırımlardan vatandaşların güçlükle geçmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra kaldırımı işgal eden motosikletler ve bazı işletmelerin eşyaları da yaya ulaşımını zorlaştırıyor. Vatandaşlar, kaldırım işgalinin önlenmesi için yetkililerden denetim bekliyor.