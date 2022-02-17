Kaldırım değil sanki otopark

Eskişehir’de yasak olmasına, dubalarla engellenmesine rağmen kaldırımları tamamen kaplayan araç parkları vatandaşın tepkisini çekti.

İstiklal Mahallesi Akınlar Sokak üzerinde bulunan özel bir kooperatif binasının önü adeta otoparka döndü. Belediyenin kaldırım boyu yerleştirdiği dubaları kaldırarak araç pak edilen alan hem yaya geçişini engelliyor, hem de vatandaşın tepkisine neden oluyor. Engelli ve bebek arabalı bireylerin geçiş güzergâhı kapatılarak araç park edilen kaldırım, araçlar tarafından işgal ediliyor.

Ayrıca yakın geçmişte farklı işyerlerinin önünde de yaşanan aynı duruma belediye yetkililerince müdahale edildiği ve tekrar sabit dubalar yerleştirildiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre kooperatif binası önünde bu durumun sürekli yaşandığı öğrenildi.