Kalburcu’da beyaz örtü güzelliği

Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklığının azalması sonucu yağışların kar olarak düştüğü Mihalıççık’ın ünlü mesire alanı Kalburcu yeniden beyaz örtüye büründü.

Kalburcu bölgesi, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta yemyeşil çam ağaçları ile kaplı harika doğası ile biliniyor. Yaz aylarında piknik yapmak, güzel bir hafta sonu geçirmek için tercih edilen bölge, ayrıca her yıl Temmuz ayında düzenlenen Kiraz Festivaline de ev sahipliği yapıyor. İlçe merkezinin yanı sıra çevresinde de etkili olan dün akşamki kar yağışı, Kalburcu bölgesinin doğal güzelliği ile birlikte seyrine doyumsuz güzel görüntüler oluşturdu. Bahara girilmesi ile birlikte karların eridiği, yeşil örtünün kendini gösterdiği bölge, yeniden beyaza büründü.