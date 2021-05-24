Kaktüse olan ilgi pandemi döneminde daha da arttı

Son yıllarda vatandaşların kaktüslere olan ilgisi, birçok nedenden dolayı artmaya devam ediyor.

Gerek dekorasyon gerekse sağlık açısından faydaları olduğu düşünülen kaktüslere olan ilgi özellikle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladığı pandemi döneminde arttı.

Bakımının diğer yeşil bitkilere göre daha kolay olması, dekorasyon olarak göze hitap etmesi gibi nedenlerin yanı sıra ortamda bulunan radyasyonu emdiği düşünülen kaktüsler, vatandaşların gözdesi olmaya devam ediyor. Eskişehir’de bahçe malzemeleri satan esnaf Nurettin Sülüşoğlu, vatandaşların kaktüs ve sukulentlere olan ilgisini anlattı. Pandeminin satışlarını olumlu etkilediğini belirten Sülüşoğlu, “İnsanlar şu anda evde kaldıkları için bu durum bizim satışlarımıza olumlu şekilde yansıdı. Vatandaş evde kendilerine meşgale arıyor. Özellikle kaktüs satışlarımız çok iyi gidiyor. Birkaç senedir yoğun şekilde tercih ediliyor bu bitkiler. Kaktüsler ortamdaki radyasyonu aldığı ve buna ek olarak görsel olarak da güzel olduğu için insanlar tarafından çok seviliyor. Bakımı da çok kolay. Hava sıcaklığına göre 15 günde bir sulamaları gerekiyor sadece. Kaktüsün çok fazla çeşidi var, Türkiye’de de üretiliyor ama daha çok Hollanda ağırlıklı” dedi.

Kaktüs ve sukulent fiyatlarına da değinen Sülüşoğlu, fiyatların büyüme hızlarına göre 5-20 lira arasında değiştiğini, sukulentlerin ise fiyatlarının daha çabuk büyümelerinden dolayı kaktüslere kıyasla daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.