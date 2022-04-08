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Kahve satarak Türkiye’yi geziyorlar

2 ay önce evlenerek hayatlarını birleştiren Söyleme ve Özbağdat çifti, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak şehir şehir Türkiye’yi geziyorlar.

ESKİŞEHİR 08.04.2022, 09:59
Kahve satarak Türkiye’yi geziyorlar

2 ay önce evlenerek hayatlarını birleştiren Söyleme ve Özbağdat çifti, minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak şehir şehir Türkiye’yi geziyorlar.

Yaklaşık 2 ay önce hayatlarını birleştiren Can Söyleme ve Lütfiye Özbağdat çifti, ortak bir kararla küçük minibüslerinin arkasında kahve ve takı satarak Türkiye’yi gezmeye karar verdiler. Her şehrin farklı ilçe ve köylerinde 3-4 gün gezip kahve sattıktan sonra yeni rotalarına doğru yola çıkan çift, şimdiye kadar birçok şehir ve ilçeyi gezme fırsatı yakaladı. Gittikleri her şehirde farklı dostluklar ve insanlar kazanmaktan çok mutlu olduklarını belirten Söyleme ve Özbağdat çifti, bundan sonra gidecekleri her şehir için de çok heyecanlı olduklarını söylediler.

“Ailemiz yapamayacağımızı düşünüyordu”

Üç yıldır farklı yerlerde kahve satışı yaptığını belirten Söyleme, eşiyle birlikte bu kararı ani şekilde alıklarını belirtti. 2 yıl önce Antalya Konyaaltı sahilinde kahve satışı yapmasından dolayı küçük bir deneyime sahip olduğunu ifade eden Söyleme, “Bir buçuk ay önce de eşimle evlendik. Evliliğin sonrasında eşimle birlikte şehir şehir gezmeye karar verdik. Farklı şehirlerde kahve satalım dedik. Aracımızın arkasında bir tane çekme karavanımız var. Onun içinde konaklıyoruz. Karavanı kalacağımız yere bıraktıktan sonra biz şehirlerin güzel yerlerine gidip hem kahve satıyoruz hem de geziyoruz. Aileme planımızdan bahsettiğimizde açıkçası çok inanmadılar. Yapamayacağımızı düşündüler. Ben de aracıma ve kendime güvendim. Ardından yola çıktım ve ardı arkası kesilmedi. Isparta’nın Senirkent ilçesinde biraz konaklayıp kahve sattıktan sonra Eskişehir’e gelmeye karar verdik. Eskişehir, çok güzel bir şehir. Gerçekten çok fazla gezilecek yeri var. Herkesin bir kere gelmesini tavsiye ederim. Buradan sonra da planımız İstanbul’a doğru devam etmek olacak. İkimiz de Mersinli olduğumuz için son durağımız orası ama Mersin’e kadar İzmir ve Bodrumun da dahil olduğu bütün Ege ve Akdeniz’i görmek istiyoruz” dedi.

“Yollarda çok güzel tepkiler alıyoruz”

Eşiyle evlendikten hemen sonra bu kararı aldıklarına değinen Özbağdat, balayı niyetine otellere çok para vermektense bu şekilde gezmenin daha zevkli olduğunu söyledi. Şu ana kadar her şehirde birçok farklı insanla tanışmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Özbağdat, “Karavanımızla birlikte hoşumuza giden şehirlerde ve her kahverengi tabela gördüğümüz rotalarda şehirlerin güzelliklerinin tadına vararak geziyoruz. Küçük de olsa bir gelir getirmesi açısından sosyal hayatın fazla olduğu ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kahve satışı yapıyoruz. Bunun dışında ben gittiğimiz yerlerde takı satışı da yapıyorum. Biz aslında üç kişi geziyoruz. “Latte” isminde 4 aylık bir köpeğimiz var. O da bizimle birlikte Türkiye’yi geziyor. 13 Mart tarihinde Mersin’den yola çıktık. İlk durağımız Konya oldu. İlk kahve satışımızı ve takipçilerimizin bizlere sosyal medya mesajını orada aldık. Orada bulunan tarihi güzellikleri gezdikten sonra Senirkent’e geldik. Şimdi de Eskişehir’i geziyoruz. Aslında buradaki programımız üç gün sürmesi yönündeydi ancak buraya geldiğimizde anladık ki yazılanla görülen arasında çok fark var. Yazılandan daha fazla tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu gördük. Bu yüzden Eskişehir’de biraz daha uzun kalmayı planlıyoruz. Yollarda çok güzel tepkiler alıyoruz. Her farklı şehirde bizi gören çocuklar mutlaka el sallıyorlar. Biz de onlara korna basıyoruz. İnsanların tepkileri çok güzel oluyor. Sabah yürüyüşe çıkanlar veya otobüsümüzün yanından geçenler biz arabada olmasak bile sosyal medya hesabımızın ismini görünce mutlaka bize yazarak ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de onlarla bu sayede buluşuyoruz ve yeni insanlarla tanışmış oluyoruz” sözlerini kullandı.

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