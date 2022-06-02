Kadınların emeği sergiler ile taçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, el emeği ile ürettikleri ürünleri görücüye çıkartıyor. Kursiyer kadınların ürünleri, kent genelindeki 21 Belde Evi’nde açılan “El Emeği” sergisi ile beğeniye sunuluyor.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri’nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam ediyor. Belde Evleri, 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen kursların yanı sıra katılımcıların el emeği ile ürettikleri ürünlerin sergilenmesi için de ev sahipliği yapıyor. Kursiyerlerin katıldıkları birçok branştaki kurslarda öğrendikleri ile ellerinden çıkan ürünler 23 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Belde Evleri’nde sergilenmeye başladı.

Belde Evleri’nde açılan sergi ile keçeden seramiğe, mefruşattan aksesuara kadar çok sayıda branşta düzenlenen kurslara katılan kadınlar, emeklerinin karşılığını da almış oluyor. Sergileri ziyaret eden vatandaşlar da kadınlara destek olurken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.