Kadınlardan sosyal mesafeli sabah sporu

Odunpazarı Belediyesi’nin ‘Haydi Kadınlar Spora!’ sloganı ile stepten aerobiğe kadar birçok branşta düzenlenen spor etkinlikleri, kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin spor etkinliği düzenlediği parklardan biri de Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı. Salı - Perşembe günleri 08:30 - 09:30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere, kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Sabah sporu yapma imkanı bulan kadınlar, aynı zamanda da temiz havanın tadını çıkarıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen spor etkinliklerine katılan kadınlar, kendilerine bu fırsatı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerini sürdürüyor. Sabah sporu, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Kentpark’ta, 09:00-10:00 saatleri arasında ise Selami Vardar Parkı ve Bilge Park’ta; Salı ve Perşembe günleri 08:00-09:00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda, 09:00-10:00 saatleri arasında da Uğur Mumcu Parkı ve Yenikent Mahallesi’nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Tenis ve Yoga Merkezi’nde devam ediyor.