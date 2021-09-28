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Kadınlar pilates ile daha zinde

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak düzenlenen yeni dönem kurslar, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de katılımı ile sürüyor.

ESKİŞEHİR 28.09.2021, 14:40
Kadınlar pilates ile daha zinde

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak düzenlenen yeni dönem kurslar, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de katılımı ile sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen yeni dönem kursları başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenen aerobik, pilates, work out, strong dance ve yoga kursları da vatandaşlardan ilgi görüyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar kapsamında pilates eğitimlerine katılan kadınlar, pilates ile sağlıklı şekilde vakit geçirirken vücut dengelerini de sağladıklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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