Kadınlar örgü kursunu çok seviyor

Tepebaşı Belediyesi Muammer Uludemir Deneyimli Kafe’de açılan örgü kursuna, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik açtığı kurslar, mahalle sakinlerinin katılımı ile devam ediyor. Muammer Uludemir Deneyimli Kafe’de ücretsiz olarak açılan örgü kursu da kadınların yoğun ilgisini görüyor. 31 kursiyer kadının katıldığı kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar, hem sosyalleşmenin hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar, el emekleriyle ördükleri kazak, hırka, bere, çorap gibi ürünleri ya sevdiklerine hediye ediyor ya da gelen talepler doğrultusunda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür eden kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı güzel çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.