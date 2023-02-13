Kadınlar depremzedelere destek için dikiyorlar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evlerinin kursiyer kadınları, depremzedelere destek olmak için başladığı kıyafet dikimine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, zor günlerde dayanışmanın merkezi oluyor. Pandemi döneminde binlerce maske dikerek korona virüs mücadelesine destek olan belde evi kursiyerleri, şimdi de depremzedeler için çalışıyorlar.

Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve Keskin Deneyimli Kafe’de, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için kıyafet dikimi gerçekleştiriliyor. Belde evlerinde açılan giyim kursuna katılan kadın kursiyerler, kış mevsimine uygun kumaşlar ile hem yetişkin hem de çocuk depremzedeler için polar, eşofman takımı, bere, eldiven, atkı, sweat, battaniye, bebek battaniyesi ve panço gibi ürünlerin dikimini yaparak, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

“Elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz”

Kursiyerlerden Günay Yıldırımlı, “Depremzedeler için kıyafetler dikiyoruz. Üşüyen çocukların, oradaki insanlarımızın elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyoruz. Millet olarak çok üzgünüz. Allah’tan ölenlere rahmet, kalanlara da sabır, sağlık ihsan etsin. Allah, ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Kursiyerlerden Miyesser Mert ise “Depremden mağduriyet yaşayanlar için burada eldiven, atkı, battaniye gibi şeyler dikiyoruz. Evde oturmaktansa arkadaşlarla birlik olup onlar için elimizden geleni yapmak istedik. Onların ciğeri yandı, bizlerin de ciğeri yandı. Allah milletimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.