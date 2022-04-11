Kadınlar belde evleri ile üretirken sosyalleşiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Belde Evleri’nde düzenlenen örgü ve giyim kursuna katılan kadınlar, bluzdan eteğe, pantolondan elbiseye kadar kendi giyeceklerini kendileri üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için faydalı eğitimler sunmaya devam ediyor.

Esentepe Belde Evi’nde düzenlenen giyim ve Sütlüce Belde Evi’ndeki örgü kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Esentepe Belde Evi’nde düzenlenen giyim kursuna katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Aile ortamı sıcaklığında bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri imal ediyor.

Sütlüce Mahallesi’nde düzenlenen örgü kursunda ise kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar hem sosyalleşmenin hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar, el emekleriyle ördükleri kazak, hırka, bere, çorap gibi ürünleri ise ya sevdiklerine hediye ediyor ya da gelen talepler doğrultusunda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.