banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...

Kadına değer Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi tarafından pandemi sürecinde gerekli tedbirler alınarak, 2021 yılında da kent genelindeki kadınlara özel birçok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 02.01.2022, 14:35
Kadına değer Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi tarafından pandemi sürecinde gerekli tedbirler alınarak, 2021 yılında da kent genelindeki kadınlara özel birçok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile kadınlara her alanda destek olmaya devam ediyor. Kadınların hem sosyalleşmesi hem de ekonomilerine katkıda bulunması için projelere imza atan Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde de kadınları yalnız bırakmadı. Korona virüse karşı gerekli önlemlerin ihmal edilmediği alanlarda kadınlar hem üretip hem sosyalleşti.

Ekonomilerine katkı sundular

5 yıldır hizmet veren Hanımeli Sokağı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında birçok kadın, yaptıkları el emeği ürünleri ve yöresel lezzetleri haftanın 7 günü açtıkları stantlarla Eskişehirlilerin beğenisine sundu. 24 standın açıldığı sokakta, örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulundu.

Yetiştirdikleri ürünleri sattılar

Kadınların ekonomilerine katkıda bulunmaları için hizmete giren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda ise üretici kadınlar, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ve evde yaptıkları ürünleri doğrudan vatandaşa satış yapma imkânı buldu. Noktada, kırsal mahalle sakini kadınların ürettikleri hamur işi, salça, turşu, gibi ürünler satışa sunuldu. Satış noktası, korona virüs önlemleri eşliğinde; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet vermeye devam ediyor.

Hem eğlendiler hem sosyalleştiler

Tepebaşı Belediyesi olarak bölgede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, talep ve şikâyetlerini yerine getirebilmek amacıyla 20 yıldır hizmet veren belde evlerinde ise korona virüs tedbirleri kapsamında kadınlara birçok kurs, etkinlik ve atölye eğitimleri verildi. El nakışları, ev mefruşatı, giyim, halk oyunları, pilates ve örgü gibi birçok alanda verilen kurs ve atölyelere kadınların ilgisi yoğun oldu. Kadınlar katıldıkları kurslarda hem öğrendi hem de sosyalleşme imkânı buldu. Aynı zamanda da Yunus Emre Spor Tesisleri, spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Burada strong dance ve aerobik eğitimlerine katılan kadınlar hem keyifle dans ediyor hem de sağlık kazanıyor.

Yeni teknikler öğrendiler

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılından bu yana kadınların vazgeçilmezi haline gelerek hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor. Atölyede 2021 yılında da aşçılık, pişirme teknikleri, pastacılık gibi branşlarda uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, tam donanımlı bir mutfakta yemek ve pasta yapmayı öğrendi.

Kadına şiddete son

Yaptığı projelerle her zaman kadının yanında olan ve destekleyen Tepebaşı Belediyesi, kadına yönelik şiddetin de karşısında duruyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin “kadinasiddeteson” yapılması kampanyasına, bu yıl da devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kablosuz internet bağlantı ağlarının şifreleri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele teması ile değiştirildi. Tepebaşı bölgesinde vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan 5 kafede kullanılan kablosuz internet şifreleri, “kadinasiddeteson” yapıldı. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Acil Yardım Hattı İş Birliği Protokolü’ne de imza attı.

Eğitimler verildi

Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Hanımeli Sokağı ve Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda yer alan kadınlara yönelik eğitimlerine de devam etti. Kadınlara; satış, pazarlama ve kooperatifçilik eğitimi düzenleyerek ürün farklılaştırma, satışta ilgi çekmek ve farklılık oluşturmak, tüketici ile etkili iletişim kurmak, online satış kavramı ve kooperatifçiliğin önemi anlatıldı.

"Kadınlarımız başımızın tacı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da kadınlara yönelik projelerin, belediyecilik anlayışında odak noktası olduğunu ifade ederek, “Kadınlarımız elbette bizim için çok kıymetli, başımızın tacı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda dünyaya örnek olan tutumu, kadınlarımıza kazandırdığı çağının ötesindeki haklar, günümüzde bile tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Ata’mızın, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini ilke edinen bizler de yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Birçok proje ve çalışmalarımız ile kadınlarımıza güzel ortamlar ve fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8