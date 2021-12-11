Kadına çarptıktan sonra kaçan şoför serbest

Eskişehir’de 4 gün önce kullandığı otomobille bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sürücü ile yanında bulunan arkadaşı serbest bırakıldı.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi’nde 4 gün önce meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç 31 yaşındaki Rüveyda Çapa’ya çarparak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rüveyda Çapa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Dün ise olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından başlatılan çalışmalar sonucu otomobili kullandığı öğrenilen Mustafa Doğukan D. (21) ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Ü. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kaza esnasında araçta bulunan Mehmet Ü., savcılık tarafından serbest bırakılırken, 31 yaşında ki Rüveyda Çapa’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.