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KADES ve UYUMA programlarının bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir’de Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince 250 kişiye KADES ve UYUMA programlarının bilgilendirmesi yapıldı.

ESKİŞEHİR 05.08.2022, 10:55
KADES ve UYUMA programlarının bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir’de Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince 250 kişiye KADES ve UYUMA programlarının bilgilendirmesi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde yapılan çalışmayla 250 kişiye KADES ve UYUMA programları, genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve evden hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

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