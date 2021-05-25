Kaçak sigara operasyonu

Eskişehir (İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sarılmış sigara, yüksek miktarda tütün ve çok sayıda kaçak sigarayla alakalı araç, gereç ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce il genelinde sigara kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda bir şahsa ait işyerinde ve depoda yapılan aramalarda 132 bin dal sarılmış sigara, 206 kilogram kaçak tütün, 7 kutu kaçak çakmak benzini, 22 paket tütün ambalajı ve 1 adet ambalaj makinesi ele geçirildi.

Konuyla alakalı bir şahıs yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.