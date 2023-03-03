Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 şahıs kaçak kazı yaparken, suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan incelemelerde şahıslara ait olduğu tespit edilen 1 adet kürek ve 1 adet manivala ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.