Kaçak içki operasyonunda 2 kişi veresiye defteriyle yakalandı

Eskişehir’de jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca 9 bin TL değerinde 13 litre kaçak içki ve veresiye defteri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde yaşayan 1 şüphelinin evinde etil alkolden imal ettiği kaçak içkileri müşteri buldukça sattığı tespit edildi. Başlatılan çalışma sonucu eve yapılan operasyonda 2 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ise yaklaşık 9 bin TL değerinde 13 litre yapma içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilogram anason tohumu, 11litre etil alkol, 1 adet huni, çok sayıda kullanılmış cam ve plastik boş şişe, şişe kapakları ve kaçak içkilerin satışlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.