Kaçak FETÖ üyesi Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu için kesinleşmiş 5 yıl 5 ay cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 5 yıl 5 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan K.C.’nin Eskişehir’de bulunduğu tespit edilerek şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma neticesinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesinde bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı tespit edilen K.C., Şirintepe Mahallesinde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale ilinde 11 yıl boyunca FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı özel bir dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen K.C., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan K.C., Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.