banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon

Eskişehir’de yurtdışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının satıldığı dükkan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirilirken iş yeri sahibini hakkında işlem yapıldı.

ESKİŞEHİR 14.06.2022, 16:59
Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon

Eskişehir’de yurtdışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının satıldığı dükkan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Aramalarda 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirilirken iş yeri sahibini hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler İlçesi’nde cep telefonu alım ve satımı yapan bir şahsın yurtdışından kaçak getirilen cep telefonu sattığı tespit edildi. Gerekli izinlerin alınmasıyla şahsın iş yerine yapılan operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahibine ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
21°
açık