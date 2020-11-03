Kaçak avcılara suçüstü
ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, BELGELERİ VE TÜFEK RUHSATLARININ OLMADAN KAÇAK AVLANAN 7 ŞÜPHELİYİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERE 5 BİN 24 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belgeleri ve tüfek ruhsatlarının olmadan kaçak avlanan 7 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şüphelilere 5 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sivrihisar Dinek Mahallesi Alıçlı Boğaz mevkiinde yapılan kontrolde, N.S., A.G., N.T., C.T., E.K., O.K., A.K. ve Ö.G. isimli şüphelileri, avlanmaya yasak olan bölgede kaçak av yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin avcılık belgelerinin ve tüfek ruhsatlarının olmadığı tespit edilerek haklarında toplam 5 bin 24 lira idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri, ayrıca bölgemizdeki doğal yaşamın korunması amacıyla icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.
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|8
|10
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|10
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|7
|5
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|4
|17. Boluspor
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|3
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|8
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|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
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|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
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|7
|13
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|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
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|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
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|7
|11
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|6
|10
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|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
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|6
|7
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|7
|5
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|7
|4
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|3
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|1
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|1
|Takımlar
|O
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|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
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|14
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|12
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