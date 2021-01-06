Kaçak alkol üretilen eve jandarma baskını: 1 gözaltı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen çok miktarda kaçak alkol ve üretim malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İlçenin Doğançayır mahallesinde bir şahsın evinde kurmuş olduğu düzenek ile kaçak alkol ürettiği tespit edilmesi üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde H.P. isimli şahın kaçak alkol üretimi yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada; 1 adet 10 litrelik düdüklü tencereden yapma kaynatma kazanından oluşan kaçak alkol üretim düzeneği, 1 adet 1,5-2 metrelik bakır borudan yapma 5 litrelik soğutma kabı, 2 adet alkometre, 1 adet derece ve huni, 2,5 kilogram anason, 25 kilogram alkol yapımında kullanılan toz şeker, toplam 214 litre kacak içki, damıtmada kullanılmak üzere kapağında düzenek yapılmış 25 litrelik plastik bidon, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan 1 şüpheli şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 944 lira idari para cezası uygulandı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.P, isimli şüpheli “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.