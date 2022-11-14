Kablo hırsızları tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda, kablo hırsızlıkları yaptıkları şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Odunpazarı İlçesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar sonucunda H.D. ve D.D. isimlerindeki iki şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.