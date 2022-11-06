Kablo hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

Eskişehir’de sokaktaki elektrik kablolarını çalmaya çalışan 1 şüpheli, bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Tepebaşı ilçesindeki bir sokakta bulunan elektrik kabloları, S.K. isimli şüpheli tarafından çalınma çalışıldı. İhbar üzerine mahallede görev yapan bekçiler kontrol için olay yerine sevk edildi. Bekçilerin geldiğini gören şüpheli kabloları bırakarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli S.K. bekçilerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.