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Kablo hırsızı 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de rögar kapağı altındaki kabloları çalmak isteyen 3 hırsız suç üstü yakalandı.

ESKİŞEHİR 29.07.2022, 14:01
Kablo hırsızı 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de rögar kapağı altındaki kabloları çalmak isteyen 3 hırsız suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde 3 şüpheli, rögar kapağının altındaki kabloları demir kesme makası keserek çalmaya teşebbüs ettikleri esnada yaya ekipler tarafından fark edildi. Ekipleri gören 3 şüpheli araçla kaçmak isterken suç üstü yakalandı. Aracın gözle görünen kısımlarında yapılan incelemede ise 1 adet demir kesme makası, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet yan keski, 1 adet satır, 2 adet pense ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

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