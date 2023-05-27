Japon turistler Eskişehir’i çok sevdi

Türkiye’yi ziyaret eden ve Eskişehir’e uğramayı ihmal etmeyen Japon turistler, Eskişehir’i çok beğendiklerini ve tekrar gelmek istediklerini söyledi.

Eskişehir’i gezmeye gelen Japon turistler, Porsuk Çayı’nın ve güzel havanın tadını çıkardı. Kentin güzelliklerini fotoğraflayan ve anılarını ölümsüzleştiren turistler, Eskişehir’i çok beğendiklerini ifade etti. Eskişehir’in Avrupa şehirlerine benzediğini ve buna bağlı olarak Türkiye için farklı bir noktada olduğunu dile getiren Japon turistler, en çok Porsuk Çayı’nı merak ettiklerini belirtti. Bunun yanı sıra korona virüsü sebebiyle yaklaşık 3 senedir Türkiye’ye çok fazla Japon Turist gelmediği öğrenilirken, ilerleyen günlerde Eskişehir’e daha fazla Japon turist gelmesinin beklendiği aktarıldı.

“Eskişehir Avrupa şehirlerine benzeyen bir yer olduğu için Türkiye için farklı noktada”

Japonya’nın Tokyo şehrinden gelen Mis Yukiko, Eskişehir’i çok beğendiğini söyledi. İlerleyen günlerde Eskişehir’e tekrar uğramak istediğini ifade eden Yukiko, “Zaten Eskişehir’in çok güzel bir şehir olduğunu duymuştum, internetten ve bloglardan takip etmiştim. Gerçekten de burası güzel bir şehir, çok şık. Avrupa şehirlerine benziyor, bir sürü kafeler var. İlk izlenimim çok olumlu, memnun kaldım. Bugün hava da çok güzel. Umarım bundan sonra da turlara eklenir. Bu ilk tur ama bu şekilde devam ederse ve diğerleri de beğenirlerse daha fazla gelirler. En merak ettiğim yer Porsuk Çayı’ydı ve etrafıydı. Eskişehir, Avrupa şehirlerine benzeyen bir yer olduğu için Türkiye için farklı noktada. O yüzden buraya geldim, ileriki turlarda umarım buraya daha çok zaman ayırırız ve konaklayarak rahat rahat gezeriz” dedi.

“Önümüzdeki günlerde Eskişehir’e muhtemelen daha fazla Japon turist gelecek”

Japonca tur rehberliği yapan Erkan Er, ilerleyen günlerde Eskişehir’e daha fazla Japon turist geleceğini belirtti. Korona sebebiyle yaklaşık 3 senedir Japon turistlerin Türkiye’yi pek fazla ziyaret etmediğini dile getiren Er, “Normalde Japon turlarında klasik rotalar vardır. İstanbul, Çanakkale, İzmir, Pamukkale, Ankara ve Kapadokya şeklinde olur. Yani Eskişehir pek olmaz ama ilk defa bu gruba özel Bursa’da kaldık ve bugün Eskişehir’e geldik. Buradan da Kapadokya’ya gideceğiz, daha sonra Pamukkale, İzmir ve İstanbul şeklinde devam edeceğiz. Yaklaşık 8 günlük bir tur yapıyoruz, önümüzdeki günlerde Eskişehir’e muhtemelen daha fazla Japon turist gelecek. Korona sebebiyle yaklaşık 3 senedir Japon turistler yoktu zaten, daha yeni yeni gelmeye başlıyorlar. Turlar yıl boyunca devam edecek, Eylül ayından sonra müşteri toplanırsa daha sıklıkla geleceklerini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.