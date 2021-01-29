Jandarmanın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitim faaliyetleri

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında çeşitli faaliyetler sürdürüyor.

Seyitgazi ve Han İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, toplam 44 katılımcı ile “KADES” tanıtımı ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu eğitim faaliyeti düzenlendi. Seyitgazi’deki eğitim çalışmasına

İlçe Kaymakam Kutsal Baytak da katıldı. Çalışmalar kapsamında KADES ile Jandarma Tek Dokunuşla Yanınızda” mesajı verilerek 44 vatandaşın KADES’i indirmesinin sağlandığı belirtilerek, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımıza huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri maksadıyla Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" denildi.