Jandarmanın helikopterle trafik denetimleri

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından helikopterle havadan yapılan trafik denetimlerinde, 39 araç sürücüsüne toplam 12 bin 717 TL idari para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk ve diğer askeri yetkililerin katılımı ile

karayollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 327 araç kontrol edildi ve bu araçlardan, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, sigortası yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesine uygun olmayan faaliyette bulunmak, yükü karayoluna düşecek, değecek şekilde yüklemek kurallarına uymayan 39 araç sürücüsüne toplam 12 bin 717 TL idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerimiz artan kararlılıkla devam edeceği belirtildi.