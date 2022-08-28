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Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı
Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
ESKİŞEHİR 28.08.2022, 10:06
Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, 2 gün önce Hamidiye Mahallesi Şantiye mevkiinde bulunan yol kenarında yaralı bir leylek buldu. Kanadından yaralandığı belirlenen leylek, ekipler tarafından koruma altına alındı. Ardından da hem tedavisi hem doğaya salınması için DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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