Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir araca Jandarma Narkotik Köpeği Akça ile yapılan operasyon sonucu 4 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir araca yönelik çalışma yapıldı. Ayvalı Mahallesi’nde bulunan araca, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Akça’nın katılımıyla yapılan operasyonda, V.Ö., H.Ç., M.G. ve H.H.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise, H.H.Ç adlı şüphelinin üzerinde 0,68 gram metamfetamin, 4 adet payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet pala, 1 adet bıçak, 1 adet teleskopik cop ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.