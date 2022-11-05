Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 665 gram esrar ve 35 bin TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca Mahallesi’nde bulunan kaplıcada kalan bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda kaplıca bölgesinde ikamet eden F.U isimli şahsın kaldığı 3 ayrı bağımsız pansiyon odasında jandarma köpeği ile arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 665 gram esrar ve suçtan elde edilen 35 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.U. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.