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Jandarmadan terör propagansı yapanlara operasyon

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 8 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ESKİŞEHİR 01.12.2020, 10:04
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Jandarmadan terör propagansı yapanlara operasyon
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 8 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından üzerinden PKK/YPG/KCK Silahlı Terör Örgütü lehine sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ekipler 5 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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