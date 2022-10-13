Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Odunpazarı ve Çifteler ilçelerinde sürücü adaylarına çeşitli konularda eğitim verdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı, Odunpazarı ve Çifteler Jandarma Trafik Ekipleri sürücü adaylarına eğitim verdi. Ekipler, “Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan Projesi” çerçevesinde Odunpazarı ve Çifteler ilçelerinde faaliyet gösteren iki sürücü kursunda, “Aşırı ve Uygunsuz Hızla Mücadele”, “İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması”, “Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi”, “Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama” ve “Alkollü Araç Kullanmama” konularında trafik eğitimi verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’ndan eğitimle alakalı şu açıklama yapıldı:

“ Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğin sürücüleri olan sürücü adaylarına trafikte bilinçli olarak araç kullanmaları için verilecek eğitimler devam edecek. Ayrıca trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetim ve eğitimlerimiz artan kararlılıkla devam edecektir.”