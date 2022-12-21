Jandarmadan kaçakçılara yönelik operasyon

Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan operasyon sonucu 1 kişi yakalanırken, çok miktarda tütün, makaron, nargile tütünü ve cinsel güçlendirici sprey ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Evinde bandrolsüz ve hologramsız tütün ve tütün mamulleri üreterek Çifteler İlçe merkezinde bulunan iş yerinde ve Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallelerde sattığı tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik Abbashalimpaşa Mahallesi’nde yol kontrol noktasında denetim yapıldı. Denetim esnasında yakalanan M.O adlı şüpheli şahsın kullandığı araçta el yapımı bandrolsüz ve hologramsız tütün mamulleri ele geçirildi. Şahsın işyerinde ve ikametinde yapılan aramada 3 bin 640 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron, 19 kutu cinsel güçlendirici sprey, 33 kilogram nargile tütünü, 31 paket sigara filtresi, 11 adet tütün sarma makinesine el geçirildi.

Şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.