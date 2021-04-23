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Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Eskişehir’de jandarma personelleri, ekip araçlarıyla konvoy düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıttı.

ESKİŞEHİR 23.04.2021, 17:55
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Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Eskişehir’de jandarma personelleri, ekip araçlarıyla konvoy düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilçe ve mahallelerde ekip araçlarıyla 23 Nisan konvoyu yaptı. Jandarma personelleri çocukların bayramını kutlayarak küçük hediyeler dağıttı. Buruk geçen bayramda çocukları mutlu etmek ve bayram sevincini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, güzel görüntüler ortaya çıktı.
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