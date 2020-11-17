banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Zehra Zümrüt Selçuk da coronaya yakalandı
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Boşanma davasında emsal 'Whatsapp' kararı!
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir
Kısa çalışma ödeneği 2021'e uzayabilir

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetiminde 24 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

ESKİŞEHİR 17.11.2020, 15:46
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetiminde 24 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma trafik sorumluluk alanında yer alan yollarda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde bir adet Skorsky helikopterle yapılan uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlaller denetlendi. Kurallara uyulmadığı belirlenen 24 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378