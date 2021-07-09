Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir’de jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat sağlanması amacıyla; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan havadan trafik denetiminde; ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’, ‘yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek’, ‘geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek’, ‘gabari dışı yük yüklemek’, ‘şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak’, ‘karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek’, ‘ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘yakın takip’ gibi kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Gerçekleştirilen denetimde 31 araç sürücüsüne toplam 20 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.