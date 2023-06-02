Jandarmadan hastane personeline trafik eğitimi
HASTANE PERSONELİNE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ, KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİ, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI, EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ VE YAYA ÖNCELİĞİ KONULARINDA SEMİNER VERİLDİ.
ESKİŞEHİR 02.06.2023, 17:43
Eskişehir’de trafik jandarma ekipleri tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personeline Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde belirli konularda trafik eğitimi verildi.
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personeline geçiş üstünlüğü, kavşaklarda geçiş önceliği, alkollü araç kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve yaya önceliği konularında seminer verildi.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, trafik güvenliği çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği ifade edildi.